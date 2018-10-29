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Tootmine lõpetatud

dokkimissüsteem iPodile/iPhone'ile

DC290/12

Ärgake muusika saatel

Ärgake leebelt suurepärase muusika peale või kuulake raadiouudiseid Philipsi Podi/iPhone'i dokkimissüsteemi abil. Muutke oma hommikud säravamaks kristallselge heliga ja lisage alumiiniumkorpusega stiilsust oma magamistoale.

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oma iPhone'ilt/iPodilt suurepärast muusikat

Ärgake muusika saatel

  • Alumiinium

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel

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