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Tootmine lõpetatud

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile/iPadile

DC291/12

Ärgake muusika saatel

Külluslik ja selge heli vabaneb selle stiilse Philips DC291/12 dokkimisjaama kaudu teie iPodist/iPhone'ist/iPadist. Esitage muusikat ja laadige seadet samal ajal või kasutage komplekti äratuskellana, et saaksite ärgata oma lemmikmuusika või -raadiojaama saatel.

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Dokkimisjaam - mängige ja laadige

Ärgake muusika saatel

  • Alumiinium

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tööpäevade/nädalavahetuse äratus, mis vastab teie elustiilile

Tänapäevast elustiili silmas pidades loodud kellraadiol on kahe äratuse funktsioon, millega saate seadistada erineva äratusaja tööpäevadeks ja nädalavahetusteks või isegi määrata elukaaslastele erineva äratusaja. Äratusseadeid saab kohandada samale ajale kogu nädalaks esmaspäevast pühapäevani või seada tööpäevadeks varajase äratuse ning magada laupäeval ja pühapäeval kaua. Mida te ka ei valiks, säästab see mugav funktsioon teid igal õhtul tülikast äratuskella seadistamisest.

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

Valatud alumiinium on kerge ja talub ka kõrgemaid temperatuure, see on tugev ja jäik ning roostele vastupidav.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.