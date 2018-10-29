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Tootmine lõpetatud

dokkimisega meelelahutussüsteem

DC350/12

Muusikasüsteem ärijuhtidele

Philipsi dokitava meelelahutussüsteemiga DC350 saab esitada muusikat iPhone'ist/iPodist ja raadiost. Sellel on iPhone'i/iPodi dokk arvutist muusika, kalendri ja ülesannete loendi sünkroonimiseks. Bluetooth®-vastuvõtjaga saab teha vabakäesüsteemiga mobiilikõnesid või voogesitada muusikat.

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ühendage, sünkroonige ja kuulake

Muusikasüsteem ärijuhtidele

Sünkroonige iPhone'i/iPodi kalender ja kontaktid arvutist USB kaudu

Bluetooth vabakäekõnede jaoks

Bluetooth vabakäekõnede jaoks

Kõigil Bluetoothiga Philipsi autoseadmetel on sisseehitatud Bluetooth-moodul vabakäekõnede tegemiseks ja muusika voogesitamiseks Bluetoothiga telefonidest ja heliseadmetest. Liitmistoiming on sama lihtne kui tavalise Bluetooth-peakomplekti seadistamine. Võite oma telefoni kontakte süsteemi üle kanda ja salvestada oma lemmik-telefoniraamatu. Privaatsete kõnede tegemiseks võite ka kõned lihtsalt telefoni suunata.Bluetoothiga on kõnede vastuvõtmine lihtne ja autosõit ohutu, sest saate mõlemaid käsi roolil hoida.

Bluetoothiga mobiiltelefon

Bluetoothiga mobiiltelefon

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Telefonikõlari funktsioonide kasutamiseks on vaja iPhone'i