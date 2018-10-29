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Tootmine lõpetatud
DC350/12
Muusikasüsteem ärijuhtidele
Philipsi dokitava meelelahutussüsteemiga DC350 saab esitada muusikat iPhone'ist/iPodist ja raadiost. Sellel on iPhone'i/iPodi dokk arvutist muusika, kalendri ja ülesannete loendi sünkroonimiseks. Bluetooth®-vastuvõtjaga saab teha vabakäesüsteemiga mobiilikõnesid või voogesitada muusikat.
Kõigil Bluetoothiga Philipsi autoseadmetel on sisseehitatud Bluetooth-moodul vabakäekõnede tegemiseks ja muusika voogesitamiseks Bluetoothiga telefonidest ja heliseadmetest. Liitmistoiming on sama lihtne kui tavalise Bluetooth-peakomplekti seadistamine. Võite oma telefoni kontakte süsteemi üle kanda ja salvestada oma lemmik-telefoniraamatu. Privaatsete kõnede tegemiseks võite ka kõned lihtsalt telefoni suunata.Bluetoothiga on kõnede vastuvõtmine lihtne ja autosõit ohutu, sest saate mõlemaid käsi roolil hoida.
Arvustused
Telefonikõlari funktsioonide kasutamiseks on vaja iPhone'i