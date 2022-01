Bluetooth vabakäekõnede jaoks

Kõigil Bluetoothiga Philipsi autoseadmetel on sisseehitatud Bluetooth-moodul vabakäekõnede tegemiseks ja muusika voogesitamiseks Bluetoothiga telefonidest ja heliseadmetest. Liitmistoiming on sama lihtne kui tavalise Bluetooth-peakomplekti seadistamine. Võite oma telefoni kontakte süsteemi üle kanda ja salvestada oma lemmik-telefoniraamatu. Privaatsete kõnede tegemiseks võite ka kõned lihtsalt telefoni suunata.Bluetoothiga on kõnede vastuvõtmine lihtne ja autosõit ohutu, sest saate mõlemaid käsi roolil hoida.