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Tootmine lõpetatud

dokkimisega meelelahutussüsteem

DC910/12

Nautige muusikat iPodist valjult ja suurepärase heliga

Nautige oma videoid õigesti, pöörates vaid iPodi püstasetusest rõhtasetusse Philipsi dokitavas meelelahutussüsteemis DC910. Lisaks sellele annavad kaks wOOx kõlarit mis tahes allikast esitatavale muusikale sügava ja võimsa bassi.

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wOOx kõlarite kaudu

Nautige muusikat iPodist valjult ja suurepärase heliga

  • Pööratav dokk

  • USB- ja SD-kaardi pesad

Kaks wOOx-kõlarit täiustatud bassielamuse jaoks

Kaks wOOx-kõlarit täiustatud bassielamuse jaoks

wOOx-tehnoloogia loob suurepärase bassiheli, tabades ja võimendades madalasageduslikku bassiheli märgatavalt täiustatud bassi- ja helielamuse pakkumiseks.

30 W RMS väljundvõimsus

30 W RMS väljundvõimsus

Seadke oma iPod Touch püst- või rõhtasetusse

Seadke oma iPod Touch püst- või rõhtasetusse

iPod touchi akseleromeeter muudab automaatselt sisu esitamise viisi. Kui pöörate iPod touchi püstasetusest rõhtasetusse, seatakse ekraanil kuvatav ümber. See Philipsi süsteemi sisseehitatud iPodi dokk on kohandatud just selle funktsiooni jaoks – võite muuta dokitud seadme ekraani paigutust, et vaadata mugavalt veebilehte, fotot või videolõiku oma iPod touchi ekraanil õiges paigutuses.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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