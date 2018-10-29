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Tootmine lõpetatud
DC910/12
Nautige muusikat iPodist valjult ja suurepärase heliga
Nautige oma videoid õigesti, pöörates vaid iPodi püstasetusest rõhtasetusse Philipsi dokitavas meelelahutussüsteemis DC910. Lisaks sellele annavad kaks wOOx kõlarit mis tahes allikast esitatavale muusikale sügava ja võimsa bassi.
Pööratav dokk
USB- ja SD-kaardi pesad
wOOx-tehnoloogia loob suurepärase bassiheli, tabades ja võimendades madalasageduslikku bassiheli märgatavalt täiustatud bassi- ja helielamuse pakkumiseks.
iPod touchi akseleromeeter muudab automaatselt sisu esitamise viisi. Kui pöörate iPod touchi püstasetusest rõhtasetusse, seatakse ekraanil kuvatav ümber. See Philipsi süsteemi sisseehitatud iPodi dokk on kohandatud just selle funktsiooni jaoks – võite muuta dokitud seadme ekraani paigutust, et vaadata mugavalt veebilehte, fotot või videolõiku oma iPod touchi ekraanil õiges paigutuses.
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