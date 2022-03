Seadke oma iPod Touch püst- või rõhtasetusse

iPod touchi akseleromeeter muudab automaatselt sisu esitamise viisi. Kui pöörate iPod touchi püstasetusest rõhtasetusse, seatakse ekraanil kuvatav ümber. See Philipsi süsteemi sisseehitatud iPodi dokk on kohandatud just selle funktsiooni jaoks – võite muuta dokitud seadme ekraani paigutust, et vaadata mugavalt veebilehte, fotot või videolõiku oma iPod touchi ekraanil õiges paigutuses.