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Tootmine lõpetatud

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile

DCM580/12

Helitorn

Nautige avaramat, kaasahaaravamat heli Philipsi dokkimissüsteemi DCM580 kaudu. Torndisain toetab iPhone'i/iPodi, CDsid ja USB-seadmeid. Tehnoloogia LivingSound jagab heli ühtlaselt kogu ruumi, optimeerides kuulamiselamust.

Kuva kõik eelised

LivingSoundiga avarama, kaasahaaravama stereoheli esitamiseks

Helitorn

Väljundvõimsus 140 W RMS

Väljundvõimsus 140 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Sisseehitatud basskõlariga 4.1 kõlarisüsteem

Sisseehitatud basskõlariga 4.1 kõlarisüsteem

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

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