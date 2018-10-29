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DCM580/12
Helitorn
Nautige avaramat, kaasahaaravamat heli Philipsi dokkimissüsteemi DCM580 kaudu. Torndisain toetab iPhone'i/iPodi, CDsid ja USB-seadmeid. Tehnoloogia LivingSound jagab heli ühtlaselt kogu ruumi, optimeerides kuulamiselamust.
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Sisseehitatud basskõlariga 4.1 kõlarisüsteem
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
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