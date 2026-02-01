DIS580/11
Tõestatud tulemused ja patsientide suurepärased kogemused
Aidake oma patsientidel saavutada kuni kaheksa tooni valgemad hambad vaid kahe nädalaga, ilma tundlikkuse suurenemiseta või minimaalse tundlikkusega.* See on ohutu hambaemailile ja lihtne kasutada. Sobib ideaalselt patsientidele, kes eelistavad kiiret valgendamist.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
in-vivo kliiniline uuring tõendas, et NiteWhite 10% CP kasutamine 14 päeva jooksul andis 8 tooni heledama tulemuse.
Tõendatult ei kahjusta hambaemaili. Professionaalsed tulemused, mida patsiendid võivad usaldada
Töötatud välja ennetama hammaste valgendamisest põhjustatud hammaste tundlikkust. Geel sisaldab patsiendi mugavuse tagamiseks kaaliumnitraati ja naatriumfluoriidi. 100% patsientidest kinnitas, et pärast 14 päevast kasutamist muutusid hambad vähem tundlikuks või kõrvaldati tundlikkus täielikult*
88% patsientidest jäid tulemusega rahule*
Tõhususe, ohutuse ja pikaealisuse tagamiseks hoiab Dual Barrel-tehnoloogia aktiveerimisgeeli ja reaktiivid eraldatuna, kuni patsient kannab geeli kattele. See omadus tagab ideaalse valgendamise pH-taseme, tagab geeli värskuse ja pika kasutusea ning seda ei pea külmikus hoidma
Pakend sisaldab
