Saate dokkida ka kaitsekorpuses olevat iPodi/iPhone'i/iPadi

Selle Philipsi kõlari nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.