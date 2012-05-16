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Tootmine lõpetatud
DS1200/12
Heli, mis sobib teie koju
Stiilne Philips Fidelio DS1200/12 dokkimisega kõlar täidab hommikud meeldivalt küllusliku muusikaga. Sobib ideaalselt öökapile, sest näitab aega, äratab teid üles, toimib öölambina ja laeb korraga kuni kahte iPodi, iPhone'i või iPadi.
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
Kellakuva
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja puhtam.
5.0
5-st
1
Arvustus
Artek
16/05/2012
Polska
Bardzo praktyczny.
Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.
See arvustus tehti tootele DS1200 głośnik ze stacją dokującą
See arvustus tehti tootele DS1200 głośnik ze stacją dokującą