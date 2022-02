Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.