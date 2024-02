Alumiiniumist võre

Ülihea koostekvaliteet. Kõlari esikülg on valmistatud ühes tükis olevast aodeeritud mattviimistlusega alumiiniumist - samast materjalist, mida kasutatakse lennukite valmistamisel. Alumiinium, mis on ideaalse akustilise kambri tekitamiseks kaardus, optimeerib heli esitamist, et see oleks täpne, võimas, loomulik ja kristallselge.