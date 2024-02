SoundSphere loomulikuma, sügavama ja avarama kõla jaoks

Võite nautida muusika sära ja energiat, kui SoundSphere esitab iga noodi nii, nagu muusik seda soovis. Selget ja loomulikku heli esitav SoundSphere loob sügavamalt ja avaramalt mõjuvama kõla. Selle tulemuseks on elutruu heli, nii et muusikud näivad justkui teie ees esinevat. Igal SoundSphere'i kõlaril on kõlarikorpuse kohal rippuv kõrgsageduskõlar, mis esitab heli selgemalt ja kõigis suundades. Täpne helitöötlus ja basskõlari läbimõeldud paigutus muudavad häired minimaalseks ja loovad veelgi loomulikuma heli.