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Tootmine lõpetatud
Hea kaaslane maailma avastamisel
Philipsi kompaktne muusikamängija DS7550/12, mida on eriti mugav kaasas kanda, ei tee helikvaliteedi arvelt mingeid järeleandmisi. Reisimiseks mõeldud seadmel on pika kestvusega aku, vastupidav alumiiniumist viimistlus ja kandekott.
iPodi/iPhone'i jaoks
Laetav aku
Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Mati1970
24/02/2014
Polska
Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)
Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS7550 głośnik ze stacją dokującą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS7550 głośnik ze stacją dokującą