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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS7550/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Hea kaaslane maailma avastamisel

Philipsi kompaktne muusikamängija DS7550/12, mida on eriti mugav kaasas kanda, ei tee helikvaliteedi arvelt mingeid järeleandmisi. Reisimiseks mõeldud seadmel on pika kestvusega aku, vastupidav alumiiniumist viimistlus ja kandekott.

Kuva kõik eelised

selle dokkimiskõlariga

Hea kaaslane maailma avastamisel

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • Laetav aku

Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks

Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega

DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid

Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/02/2014

Polska

Polska

Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)

Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS7550 głośnik ze stacją dokującą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS7550 głośnik ze stacją dokującą

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