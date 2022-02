Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.