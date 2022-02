Purunemis- ja löögikindel

Kaasaskantav kõlar on loodud muretuks kasutamiseks. Tipptasemel inseneritehnikaga loodud dokkimisjaam on uuendusliku konstruktsiooniga, põrutusi leevendava ja jäiga struktuuriga. Kuni 2 meetri kõrguselt kukkumist ja kuni 100 kg kaaluvaid raskusi taluva seadme erakordne tugevus tähendab, et võite selle tõesti kõikjale kaasa võtta, teades, et see jääb kaasaskandmisel terveks.