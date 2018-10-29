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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS9000/12

Kogege midagi ülimalt tõetruud

Philipsi dokkimiskõlar DS9000/12 pakub ligipääsu kõigele sellele, mis on teie jaoks muusika puhul oluline. Tipptasemel komponentidest ja naturaalpuidust valmistatud seade loob iPodi/iPhone'i/iPadi kaudu kõik võimalused selleks, et pakkuda originaalilähedast, ehedat kvaliteetset heli.

Kuva kõik eelised

selle dokkimiskõlariga

Kogege midagi ülimalt tõetruud

  • iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

Passiivne helitöötlus kogu kuuldava heliulatuse esitamiseks

Passiivne helitöötlus kogu kuuldava heliulatuse esitamiseks

Passiivse helitöötluse abil kuulete selgelt iga nooti ja muusika kõlab hämmastavalt puhtalt, loomulikult ja terviklikult. Keeruka tehnoloogia abil eraldatakse kuuldava helisagedusvahemiku iga osa ja saadetakse vastavasse magnetisse. Ei saadeta magneti töösageduse jaoks sobimatuid signaale, mis täiustab märkimisväärselt heli kvaliteeti ja vähendab moonutust. Koos tipptasemel elektroonikadetailidega esitab passiivne helitöötlus selget, terviklikku ja algupärast heli.

Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks

Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks

Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.

Lähedusandur aktiveerib tagantvalgustusega juhtpaneeli

Lähedusandur aktiveerib tagantvalgustusega juhtpaneeli

Enamikul tippklassi heliseadmete ekraani saab välja lülitada, et muusikat täielikult nautida ja keskendada seadme võimsus heli esitusele. Lähedusanduri abil saate ka teie seda nautida. Eemalduge seadmest ja valgustatud nupud kustuvad automaatselt. Kui panete käe nuppude juurde, siis need süttivad, et saaksite oma muusikat lihtsalt juhtida.

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