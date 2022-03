Lähedusandur aktiveerib tagantvalgustusega juhtpaneeli

Enamikul tippklassi heliseadmete ekraani saab välja lülitada, et muusikat täielikult nautida ja keskendada seadme võimsus heli esitusele. Lähedusanduri abil saate ka teie seda nautida. Eemalduge seadmest ja valgustatud nupud kustuvad automaatselt. Kui panete käe nuppude juurde, siis need süttivad, et saaksite oma muusikat lihtsalt juhtida.