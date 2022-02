Puidust, käsitsi viimistletud kõlarikorpus eheda heli jaoks

Parimate muusikariistade loomiseks on alati kasutatud puitu. Akustiliste omaduste tõttu on see ka tänapäeval parimate instrumentide ja heliseadmete valmistamisel eelistatud materjal. Lisaks puidu kasutamisele on selles dokkimisaluses kasutatud ka keerukaid painutustehnoloogiaid, et anda korpusele õige kuju. Täpselt arvutatud kaar vähendab vibratsiooni ja kõrvaldab heli moonutusi, mille tulemuseks on loomulik, elutruu heli.