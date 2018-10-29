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DS9/10
Kogege midagi ülimalt tõetruud
Philipsi Fidelio DS9/10 dokkimisega kõlar on oma ületamatu disaini ja helikvaliteedi poolest ainulaadne. iPod Touchi, iPhone'i ja iPadi muusika kõlab kvaliteetselt tänu naturaalse puidu ja tipptasemel komponentide kasutamisele.
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
See on pehme kattega kupliga kahesuunaline kõrgsageduskõlar. Philips võttis kuppelkõlarid esimesena kasutusele 60-ndate alguses ja viimase poole sajandi jooksul on neist saanud levinuim hi-fi kõlarikastide lahendus. Pehmed kuppelkõlarid pakuvad detailset ja loomulikku, karmuse või moonutusteta heli ning paljastavad salvestiste rikkused.
Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülg loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resoneerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristallselget heli kauni välimusega kõlaritest.
Enamik dokkimisega kõlareist kasutab teie iPodi, iPhone'i või iPadi analoogväljundit ja teisendab saadud signaali uuesti digitaalseks, mis tekitab lisamüra ja detailsuse kadu. Kui kasutate mängija digitaalset väljundit, säilitavad kõlarid muusikasignaali terviklikkuse ning tulemuseks on parem signaali ja müra suhe ning eraldusvõime.
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