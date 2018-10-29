TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote esikülje foto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto

Tootmine lõpetatud

Philips FidelioPrimo dokkimisega kõlar

DS9/10

Kogege midagi ülimalt tõetruud

Philipsi Fidelio DS9/10 dokkimisega kõlar on oma ületamatu disaini ja helikvaliteedi poolest ainulaadne. iPod Touchi, iPhone'i ja iPadi muusika kõlab kvaliteetselt tänu naturaalse puidu ja tipptasemel komponentide kasutamisele.

Kuva kõik eelised

selle dokkimiskõlariga

Kogege midagi ülimalt tõetruud

  • iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks

Pehme kattega kupliga kõrgsageduskõlar täpse ja loomuliku heli jaoks

See on pehme kattega kupliga kahesuunaline kõrgsageduskõlar. Philips võttis kuppelkõlarid esimesena kasutusele 60-ndate alguses ja viimase poole sajandi jooksul on neist saanud levinuim hi-fi kõlarikastide lahendus. Pehmed kuppelkõlarid pakuvad detailset ja loomulikku, karmuse või moonutusteta heli ning paljastavad salvestiste rikkused.

SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks

SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks

Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülg loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resoneerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristallselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Puhas digitaalne töötlus tagab puhta signaali kogu heli edastusahelas

Puhas digitaalne töötlus tagab puhta signaali kogu heli edastusahelas

Enamik dokkimisega kõlareist kasutab teie iPodi, iPhone'i või iPadi analoogväljundit ja teisendab saadud signaali uuesti digitaalseks, mis tekitab lisamüra ja detailsuse kadu. Kui kasutate mängija digitaalset väljundit, säilitavad kõlarid muusikasignaali terviklikkuse ning tulemuseks on parem signaali ja müra suhe ning eraldusvõime.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.