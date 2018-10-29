Puhas digitaalne töötlus tagab puhta signaali kogu heli edastusahelas

Enamik dokkimisega kõlareist kasutab teie iPodi, iPhone'i või iPadi analoogväljundit ja teisendab saadud signaali uuesti digitaalseks, mis tekitab lisamüra ja detailsuse kadu. Kui kasutate mängija digitaalset väljundit, säilitavad kõlarid muusikasignaali terviklikkuse ning tulemuseks on parem signaali ja müra suhe ning eraldusvõime.