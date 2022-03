SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks

Nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. Tänu SoundStudiole on kontroll muusika üle tõepoolest teie kätes. Te saate muuta igat heliaspekti, ja seda üksnes oma iPhone'i abil, kasutades selleks juhtimisnuppe, mis on loogilised ja lihtsad. Nüüd saate heli muuta, reguleerida ja kohandada, et luua just endale sobiv heli ja anda oma lemmiklauludele uus elu. Lisaks võimaldab SoundStudio teil kuulata tuhandeid internetiraadiojaamu üle kogu maailma – nii laieneb teie muusikaline maitse veelgi.