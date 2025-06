Kahesüsteemne võimendi kvaliteetsemaks heliesituseks

Kahesüsteemne võimendi tagab täiustatud heliesituse. Kuna iga muundurit juhib oma eelvõimendi, siis see vähendab intermodulatsiooni bassikõlari ja kõrgsageduskõlari vahel. Tulemuseks on sügav ja võimas bassiheli, millel on tugev mõju, ilma, et see segaks liigselt kõrgemaid sagedusi, mis jäävad puhtaks ja detailseks. Kasutades koos täpse, aktiivse helitöötlusega, saavutatakse parem kontroll faasi ja sagedustundlikkuse üle igas muunduris. Tulemuseks on tasakaalustatud ja loomulik heli.