Eemaldab 99,5% osakestest

Philips NanoProtect 3.seeria HEPA-filter on valmistatud kvaliteetsest materjalist. See püüab kinni kuni 99,5%* osakestest, mis on kõigest 0,003 mikroni suurused – just nii pisikesed on enamik õhus lendlevaid allergeene, ohtlikke osakesi ja baktereid. Tugeva ja stabiilse ehitusega tippklassi filter tagab, et kogu õhk liigub filtrist läbi ja filtreerimistulemus on eriti tõhus