Philipsi filtrid tagavad seadme tõhusa toimimise

Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.