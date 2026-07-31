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Õhupuhasti ja õhuniisutaja
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Originaal asendusfilter Niisutustaht
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FY2402/00
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Philipsi originaalne niisutustaht sobib täiuslikult teie seadmega, tagades püsivalt suure jõudluse. Selles kasutatakse NanoCloudi tehnoloogiat puhta veeauru nanosuuruste molekulide eraldamiseks ja õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid.
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