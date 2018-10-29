30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY3435/00
Philipsi NanoCloudi tehnoloogia on sertifitseeritud hügieeniliselt ohutuks. On tõestatud, et see vabastab õhku 99% vähem baktereid kui ultraheliniisutajad.
Nutikas disain võimaldab niisutustahti lihtsasti puhastada ja hooldada. Lihtsalt eemaldage taht koos rattaga rattatoelt ja loputage niisutustahti jooksva kraanivee all.
Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus annab teile kohe teada, kui on õige aeg taht välja vahetada. Kui tahti kohe ei vahetata, lõpetab seade töötamise, et vältida mittetõhusat tööd. Pöördtaht ei püsi kunagi vees, see lõpetab pöörlemise, kui on veest väljas või kui saavutatakse eelseadistatud niiskuse tase, samas kui ventilaator jätkab puhastusrežiimis töötamist ja kuivatab tahti. Seega on teile alati tagatud tervislik õhk.
Arvustused