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99%* vähem baktereid tänu Supreme NanoCloudile

Philipsi NanoCloudi tehnoloogia on sertifitseeritud hügieeniliselt ohutuks. On tõestatud, et see vabastab õhku 99% vähem baktereid kui ultraheliniisutajad.

Lihtsalt puhastatav niisutustaht

Nutikas disain võimaldab niisutustahti lihtsasti puhastada ja hooldada. Lihtsalt eemaldage taht koos rattaga rattatoelt ja loputage niisutustahti jooksva kraanivee all.

Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus tahi vahetamiseks

Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus annab teile kohe teada, kui on õige aeg taht välja vahetada. Kui tahti kohe ei vahetata, lõpetab seade töötamise, et vältida mittetõhusat tööd. Pöördtaht ei püsi kunagi vees, see lõpetab pöörlemise, kui on veest väljas või kui saavutatakse eelseadistatud niiskuse tase, samas kui ventilaator jätkab puhastusrežiimis töötamist ja kuivatab tahti. Seega on teile alati tagatud tervislik õhk.

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