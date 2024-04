Professionaalne formaldehüüdi eemaldamine

Sisaldab amiin-mangaaniga kahealuselist formaldehüüdi eemaldamise ühendit, mis püüab kinni formaldehüüdi ja lagundab selle kiiresti vähem kui 0,1 sekundiga*. Aktiivsöefiltril on spetsiaalne pindala, mis on võrdne 52 jalgpalliväljakuga, tagades formaldehüüdi lagundamiseks kasutatavate toodete ning lõhnade võimsa imendumise. Vähendab formaldehüüdi kontsentratsiooni koguseni 0,01 mg/m, mis on Euroopa standarditest kümme korda kõrgem näitaja