Philipsi aktiivsöefilter eemaldab gaasid ja lõhnad

Kärgstruktuuriga aktiivsöefilter on välja töötatud ohtlike gaaside, sealhulgas osooni ja kahjulike lenduvate orgaaniliste ühendite (Volatile Organic Compounds, VOC) tõhusaks eemaldamiseks õhust. Kodused remonditööd, küpsetamine ja muud tegevused vabastavad neid kahjulikke gaase, mida aktiivsüsi tõhusalt absorbeerib, et saaksite hingata puhast ja tervislikku õhku.