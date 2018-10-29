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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
FY5182/10
Tööiga kuni 12 kuud
Filtreerib gaase ja lõhnu
Philipsi originaalfilter on loodud koos seadmega, et tagada täiuslik sobivus, mis garanteerib seadme pideva sujuva töö.
Kärgstruktuuriga aktiivsöefilter on välja töötatud ohtlike gaaside, sealhulgas osooni ja kahjulike lenduvate orgaaniliste ühendite (Volatile Organic Compounds, VOC) tõhusaks eemaldamiseks õhust. Kodused remonditööd, küpsetamine ja muud tegevused vabastavad neid kahjulikke gaase, mida aktiivsüsi tõhusalt absorbeerib, et saaksite hingata puhast ja tervislikku õhku.
Philipsi õhufiltrid läbivad enne tehasest väljastamist kohustuslikud ja ranged kontrollkatsed. Neile tehakse ranged tööea- ja vastupidavuskatsed, et tagada pidev töö ööpäev läbi. Meie filtrid on mõeldud Philipsi puhasti parima jõudluse tagamiseks kuni filtrite tööea viimase päevani.
Arvustused
(1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.
(2) Kohaldatakse ainult valitud ühenduvusega mudelitele
(3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus
(4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal. Tänu sellele on NanoProtectiga Philipsi õhupuhasti puhta õhu voo kiirus (clean air delivery rate, CADR) suurem kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul
(5) Õhust, mis on läbinud filtri, katsetatud IUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
(6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi õhupuhastiga AC1711 või 1715
(7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).
(8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.