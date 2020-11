Eemaldab 99,97% õhus leiduvatest allergeenidest

Philipsi NanoProtecti S3 filter on valmistatud kvaliteetsest materjalist. See eemaldab kuni 99,97% õhus lendlevatest allergeenidest ja ülipeentest osakestest, mis on kõigest 0,003 um suurused, sh kahjulikud osakesed, bakterid ja viirused. Tugeva ja stabiilse korpusega tippklassi filter tagab, et kogu õhk liigub filtrist läbi ja filtreerimistulemus on eriti tõhus.