Uuenduslik struktuur ja protsess tagavad suurepärase filtri

87 optimeeritud filtrivoldiga struktuur koos Saksamaa Hankeli kuumsulatamisega, mille abil on saavutatud enam kui 400 ühtlast filtriosa, mis teevad lahtivolditult kokku umbes 2,3 m^3. Tänu kvaliteetsele filtritihendile saab filtrit hästi paigaldada ja tagatud on hea tihendamine, mis ainult ei enneta lekkeid, vaid garanteerib õhuvoolu läbi kogu filtri, vähendades ka müra.