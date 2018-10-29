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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter

Tootmine lõpetatud

NanoProtect HEPAfilter

FY6172/30

Hingates tunnete erinevust

Suurepärase filtrimaterjaliga topeltsõel tagab osakeste eemaldamisel topelthea jõudluse. Eemaldab 99,97% 0,3-mikronilistest osakestest, sh tuntud allergeenid, tolm, saaste, bakterid ja mõned viirused. Filtreerib ülipisikesi osakesi suurusega 20 nm.

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Topeltjõudlus, topeltkindlus

Hingates tunnete erinevust

  • 0,3 µm osakeste eemaldamine 99,97%*

  • Eemaldab ülipeened 20 nm osakesed**

Uuenduslik struktuur ja protsess tagavad suurepärase filtri

87 optimeeritud filtrivoldiga struktuur koos Saksamaa Hankeli kuumsulatamisega, mille abil on saavutatud enam kui 400 ühtlast filtriosa, mis teevad lahtivolditult kokku umbes 2,3 m^3. Tänu kvaliteetsele filtritihendile saab filtrit hästi paigaldada ja tagatud on hea tihendamine, mis ainult ei enneta lekkeid, vaid garanteerib õhuvoolu läbi kogu filtri, vähendades ka müra.

Eriline kihiline materjal pakub spetsiaalset filtreerimistehnoloogiat

Eriline kihiline materjal tagab spetsiaalse filtreerimistehnoloogia, mille eesmärk on eemaldada mitmed erinevas suuruses osakesed. Mehaaniline ja inertsiaalsüsteem eemaldab suuremad, üle ~0,5-mikronilised osakesed ning difusiooni- ja elektrostaatiline mehhanism eemaldab tõhusalt ka ülipeened osakesed suurusega 20 nm.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.