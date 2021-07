Kuni 400 luksi nii loomulikuks ärkamiseks kui ka mugavaks lugemiseks

Wake-up Lighti (mudel HF 3461) valgustugevus on kuni 400 luksi. Kliiniliselt on tõestatud, et vajate kuni 250-luksist valgust, et energiahormoonid saaksid niimoodi mõjutatud, et ärkaksite energilisena. Mugavaks lugemiseks peab valgustugevus olema 300-400 luksi.