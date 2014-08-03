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HTB7255D/12
Nautige täiusliku heliga filme ja muusikat
Philipsi uus 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 kodukinosüsteem tagab enneolematu audioesituse selguse ja tõeliselt veenva ruumilise heli kogemuse. Seadke end valmis, et rikastada oma lemmikfilme ja -muusikat uue mõõtmega.
D-klassi võimendi
CinemaPerfect HD
Sisseehitatud Wi-Fi ja Bluetooth®
500 W
Philipsi tehnoloogiaga Crystal Clear Sound saate eristada ja nautida iga helidetaili just nii, nagu esitaja või režissöör kavatses. Crystal Clear Sound taasesitab heliallikat (filmi, muusikali või kontserti) tõetruult, täpselt ja moonutusteta. Süsteemiga Crystal Clear Sound Philipsi kodukinodes töödeldakse heli minimaalselt, säilitades algse helisisu puhtuse. Selle tulemusena jõuab meie kõrvu täpsema kõlaga heli.
Philipsi uus CinemaPerfect HD-mootor pakub Quadi täiskõrglahutust, et videote taasesitus oleks parem kui kunagi varem. See intelligentne mootor teravdab ja vähendab video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Tänu veelgi täiustatumale töötlemissüsteemile loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.
1.0
5-st
1
Arvustus
ukoo
03/08/2014
Polska
Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością
Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.
See arvustus tehti tootele HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
See arvustus tehti tootele HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
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