TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote esikülje foto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte

Tootmine lõpetatud

3D Blu-ray 2.1 kodukino

HTB7255D/12

1

| (1) Arvustus

Nautige täiusliku heliga filme ja muusikat

Philipsi uus 3D Blu-ray HTB7255D 2.1 kodukinosüsteem tagab enneolematu audioesituse selguse ja tõeliselt veenva ruumilise heli kogemuse. Seadke end valmis, et rikastada oma lemmikfilme ja -muusikat uue mõõtmega.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Nautige täiusliku heliga filme ja muusikat

  • D-klassi võimendi

  • CinemaPerfect HD

  • Sisseehitatud Wi-Fi ja Bluetooth®

  • 500 W

Crystal Clear Sound suurepäraselt selge ja üksikasjaliku heli esitamiseks

Crystal Clear Sound suurepäraselt selge ja üksikasjaliku heli esitamiseks

Philipsi tehnoloogiaga Crystal Clear Sound saate eristada ja nautida iga helidetaili just nii, nagu esitaja või režissöör kavatses. Crystal Clear Sound taasesitab heliallikat (filmi, muusikali või kontserti) tõetruult, täpselt ja moonutusteta. Süsteemiga Crystal Clear Sound Philipsi kodukinodes töödeldakse heli minimaalselt, säilitades algse helisisu puhtuse. Selle tulemusena jõuab meie kõrvu täpsema kõlaga heli.

CinemaPerfect HD ülikõrge lahutusvõimega video taasesitus

CinemaPerfect HD ülikõrge lahutusvõimega video taasesitus

Philipsi uus CinemaPerfect HD-mootor pakub Quadi täiskõrglahutust, et videote taasesitus oleks parem kui kunagi varem. See intelligentne mootor teravdab ja vähendab video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Tänu veelgi täiustatumale töötlemissüsteemile loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

1.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
2

03/08/2014

Polska

Polska

Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością

Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.

See arvustus tehti tootele HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

See arvustus tehti tootele HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

  2. Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.