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3D Blu-ray 2.1 kodukino

Tootmine lõpetatud

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3D Blu-ray 2.1 kodukino

HTB7255D/12

3D Blu-ray 2.1 kodukino

Tootmine lõpetatud

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Toetab valitud Philipsi Bluetooth-kõlarite, heliribade, peokõlarite, mikrosüsteemide, CD-helisüsteemide ja kaasaskantavate raadiote juhtimist.

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Philipsi meelelahutuse rakendus

Tarkvara ja draiverid

Püsivara ajalugu - English (US)

  • versioon: 1.10.00
  • PDF fail, 49.3 kB
  • 23 December 2014

Lõppkaustajate litsentsileping

  • versioon: 1.0
  • TXT fail, 12.3 kB
  • 11 February 2016

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 3.2 MB
  • 24 November 2023

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 701.7 kB
  • 6 May 2024

Garanti ja hooldus

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