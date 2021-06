Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.