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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HTL5160B/12
Konkurentsitult selge heli 3.1 kanalist
Lisage oma telerile täiustatud selgusega heli ja virtuaalne ruumiline heli, et tagada parem kinoelamus. Selle Google Castiga SoundBar-kõlariga saate nautida kõrgkvaliteetset heli ja katkestuseta taasesitust oma lemmikmuusikarakendustest.
3.1 CH juhtmeta bassikõlar
Google Cast ja Spotify Connect
Bluetooth ja NFC-tehnoloogia
1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund (ARC)
2-suunaline kõlar tagab parima selguse ja plahvatusliku dünaamilise ulatuse
Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga SoundStage'i NFC-alale, et SoundStage sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.
Spotify Connectiga saate hõlpsalt sirvida, avastada ja esitada muusikat igast toast, kasutades oma nutiseadet kaugjuhtimispuldina. Otsese Spotify-ühendusega saate esitada muusikat otse pilvest ja samas kasutada oma nutiseadet nii kõnede kui videote tegemiseks või isegi levist välja minna, ilma et muusika katkeks. See säästab ka akut, sest muusikaesituse energiatarve on minimaalne. Kõik tuttavad suurepärased Spotify funktsioonid on olemas, valmisloenditest suurte diskreetimissagedusteni. Kõik, mida vajate uue muusika avastamiseks ja selle parimas vormis kuulamiseks.
2.8
5-st
6
Auhinnad
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
See arvustus tehti tootele HTL5160B Soundbar
See arvustus tehti tootele HTL5160B Soundbar
Muusikateenuse kättesaadavus sõltub riigist. Täpsema teabe leiate vastava muusikateenuse veebisaidilt.
Kõlari kasutamiseks on vajalik Spotify preemiumkonto.