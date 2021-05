Spotify Connect võimaldab imelihtsat rakenduse kasutamist

Spotify Connectiga saate hõlpsalt sirvida, avastada ja esitada muusikat igast toast, kasutades oma nutiseadet kaugjuhtimispuldina. Otsese Spotify-ühendusega saate esitada muusikat otse pilvest ja samas kasutada oma nutiseadet nii kõnede kui videote tegemiseks või isegi levist välja minna, ilma et muusika katkeks. See säästab ka akut, sest muusikaesituse energiatarve on minimaalne. Kõik tuttavad suurepärased Spotify funktsioonid on olemas, valmisloenditest suurte diskreetimissagedusteni. Kõik, mida vajate uue muusika avastamiseks ja selle parimas vormis kuulamiseks.