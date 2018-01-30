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Tootmine lõpetatud

Ribakõlar

HTL5160B/12

2.8

| (6) Auhinnad

Konkurentsitult selge heli 3.1 kanalist

Lisage oma telerile täiustatud selgusega heli ja virtuaalne ruumiline heli, et tagada parem kinoelamus. Selle Google Castiga SoundBar-kõlariga saate nautida kõrgkvaliteetset heli ja katkestuseta taasesitust oma lemmikmuusikarakendustest.

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Google Casti ja Spotify Connectiga

Konkurentsitult selge heli 3.1 kanalist

  • 3.1 CH juhtmeta bassikõlar

  • Google Cast ja Spotify Connect

  • Bluetooth ja NFC-tehnoloogia

  • 1 HDMI-sisend ja HDMI-väljund (ARC)

2-suunaline kõlar tagab parima selguse ja dünaamilise ulatuse

2-suunaline kõlar tagab parima selguse ja dünaamilise ulatuse

2-suunaline kõlar tagab parima selguse ja plahvatusliku dünaamilise ulatuse

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga SoundStage'i NFC-alale, et SoundStage sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.

Spotify Connect võimaldab imelihtsat rakenduse kasutamist

Spotify Connect võimaldab imelihtsat rakenduse kasutamist

Spotify Connectiga saate hõlpsalt sirvida, avastada ja esitada muusikat igast toast, kasutades oma nutiseadet kaugjuhtimispuldina. Otsese Spotify-ühendusega saate esitada muusikat otse pilvest ja samas kasutada oma nutiseadet nii kõnede kui videote tegemiseks või isegi levist välja minna, ilma et muusika katkeks. See säästab ka akut, sest muusikaesituse energiatarve on minimaalne. Kõik tuttavad suurepärased Spotify funktsioonid on olemas, valmisloenditest suurte diskreetimissagedusteni. Kõik, mida vajate uue muusika avastamiseks ja selle parimas vormis kuulamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.8

5-st

6

Auhinnad

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

See arvustus tehti tootele HTL5160B Soundbar

See arvustus tehti tootele HTL5160B Soundbar

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Muusikateenuse kättesaadavus sõltub riigist. Täpsema teabe leiate vastava muusikateenuse veebisaidilt.

  2. Kõlari kasutamiseks on vajalik Spotify preemiumkonto.