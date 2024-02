Võimas 320 W heliväljund

6 neodüümbasskõlarit ja 2 kvaliteetset pehme kattega kõrgsageduskõlarit, mis loovad kristallselgeid kõrgeid toone, tagavad ülihea kvaliteediga heli. Nende väljundvõimsus on 320 W, s.t samaväärnel 8" 220 W basskõlarile. Philipsi HTL6140 ei ole mitte ainult üliõhuke, vaid see on ka ülihea heliga.