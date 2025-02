Aitab võidelda kuiva õhu poolt põhjustatud sümptomitega

Tasakaalustatud niiskustasemed tajutava õhukvaliteedi parandamiseks (1). See õhuniisutaja on loodud leevendama kuiva õhu poolt põhjustatud ebamugavust nagu naha, huulte, ninaõõne ja silmade kuivus ning kurguärritus, ninakinnisus ja staatiline elekter. Lisaks hoiab see seade toataimed niisutatuna, edendades tervislikumat keskkonda teie kodus.