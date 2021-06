Kõlartelefon võimaldab vabakäekõnelusi

Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.