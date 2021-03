Kujundatud kuulamiseks. Tipptasemel disain

Kerge alumiinium ja vastutustundlikult hangitud Muirheadi nahk tagavad, et need juhtmevabad kõrvaklapid on nii tunnetuslikult kui ka akustiliselt esmaklassilised. Kõrvaklapi alumiiniumrõngad on matt-tumedast satiinist, millel on reljeefne Philips Fidelio kaubamärk. Kõrvaklappide äravõtmisel peatub muusika automaatselt.