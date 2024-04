Rikkalik. Philipsi helisignatuur Fidelio jaoks

Need suurepärased kõrvaklapid toovad teieni peene loomuliku heli ja täpse instrumendieraldusega, alates pingelisest, kontrollitud bassist kuni sooja keskpaiga ja sädelevate kõrgusteni. Grafeenkattega dünaamilised draiverid värvivad üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Kuulete lugusid, mida teie lemmikkunstnikud on teinud - just nii, nagu nad neid tegid.