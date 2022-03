Täiendav seinakinnitus võimalikult hea asendi leidmiseks

In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadmel on seinakinnitusraam. Selle abil on hõlbus seadet seina või lakke kinnitada. Alust ennast on võimalik pöörata ja keerata – seega saab seadme asendit isegi pärast paigaldamist muuta.