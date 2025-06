Puidust kõlarid loomuliku heli esitamiseks

Loodus pakub meile parimaid materjale. Nende hulgas on ka puid. Puidul on akustilisi omadusi, mis teevad sellest ainulaadse ja täiusliku materjali heliseadmete ja muusikariistade valmistamiseks. Parimad muusikariistad, näiteks klaverid ja viiulid pole põhjuseta puidust valmistatud - samal põhjusel on ka need kõlarid puidust korpusega. Nautige külluslikku ja realistlikku kuulamiselamust, mida need puidust kõlarid pakuvad.