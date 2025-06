Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks

Bass ja kõrged toonid on ekvalaiseri funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.