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Tootmine lõpetatud

Mikrohelisüsteem Classic

MC147/12

Helist haaratud

Valige suurepärane heli üllatavalt kompaktse kuju juures. Philipsi klassikaline mikromuusikasüsteem täiendab teie eluruumi ja rikastab muusika kuulamise elamust. Lihtsalt vajutage mängimisnuppu ja nautige tuba täitvaid dünaamilisi bassihelisid.

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Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Helist haaratud

  • Kassettmakk

4 W RMS kogu väljundvõimsus

4 W RMS kogu väljundvõimsus

Selle süsteemi väljundvõimsus on 4 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Paljudel äratuskelladel on mitu äratusvalikut. Philipsi kellraadio äratab teid raadio või tavalise äratussignaaliga. Unetaimeriga saate seada soovitud aja muusika esitamiseks, kuni magama jääte. Sellel kellraadiol on kõik teile vajalikud äratusfunktsioonid - nii hommikune äratussignaal kui ka lemmikmuusika esitamine enne uinumist.

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