DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine

Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®-, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.