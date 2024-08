2 x 50 W RMS Hi-Fi-heli D-klassi digitaalvõimendiga

Täitke tuba lemmikmuusikaga 2 x 50 W RMS väljundvõimsusega D-klassi digitaalvõimendi abil. See võimendi teisendab analoogsignaali digitaalkujule ja võimendab seda. Seejärel suunatakse signaal lõpptulemuse loomiseks demoduleerimisfiltrisse. Võimendatud digitaalsel väljundsignaalil on kõik digitaalsignaali eelised, sealhulgas parem helikvaliteet. Võimendi on tavaliste AB-võimenditega võrreldes rohkem kui 90% tõhusam. Suure tõhususe tõttu on väikeste mõõtmetega võimendi äärmiselt võimas.