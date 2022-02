Kasutatav koos koduse lairibaühendusega ja Wi-Fi-ruuteriga

Philipsi Hi-Fi-süsteemil on Etherneti port, et saaksite kasutada isehäälestuvat Interneti-ühendust DHCP kaudu. Süsteemil on ka B/G Wi-Fi sertifikaat, nii et see ühildub kõigi saadaolevate B/G Wi-Fi sertifikaadiga ruuteritega. Lihtsal ja mugaval süsteemil on ühe puudutusega kasutatav turvalise Wi-Fi-ühenduse seadistusfunktsioon, millega saate vaid sekunditega luua turvalise Wi-Fi-ühenduse.