Alumiiniumkõlarid esitavad kvaliteetset heli optimaalselt jäiga struktuuri abil

Loodus pakub teile parimat. Looduslikud materjalid on alati olnud parimad akustiliste vahendite loomiseks. Alumiiniumist kõlarid on jäigemad, luues ideaalsema ruumi, mis takistab vibratsiooni, optimeerib helilainete levi ja tekitab kvaliteetsema heli. Need on kaunid kõlarid, mis esitavad algupärasele salvestusele sarnase kvaliteediga heli.