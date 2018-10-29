TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

MCM3050/12

Heli, mis sobib teie koju

Nautige muusikat mitmest allikast: alates MP3-CD-dest ja raadiost kuni USB Directi ja MP3 Linki kaudu ühendatavate kaasaskantavate seadmeteni. Sellel Philipsi mikromuusikasüsteemil on wOOx-tehnoloogia, mis esitab sügavat bassiheli, lisaks saab süsteemi stiilselt seinale paigaldada.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

  • 40 W

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riiulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

Mootori abil väljalibisev esiluuk lisab stiili ja elegantsi

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.