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Tootmine lõpetatud
MCM3050/12
Heli, mis sobib teie koju
Nautige muusikat mitmest allikast: alates MP3-CD-dest ja raadiost kuni USB Directi ja MP3 Linki kaudu ühendatavate kaasaskantavate seadmeteni. Sellel Philipsi mikromuusikasüsteemil on wOOx-tehnoloogia, mis esitab sügavat bassiheli, lisaks saab süsteemi stiilselt seinale paigaldada.
40 W
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riiulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.
Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.
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