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Tootmine lõpetatud
NP1100/12
Vabastage oma muusika
Arvuti ja helisüsteemi ühendamisel saate Philips Streamiumi võrgumuusikamängijaga NP1100 juhtmeta juurdepääsu arvuti muusikakogule ja internetiraadiole. Palju põnevaid muusikakuulamise võimalusi!
Tasuta internetiraadio
Suur LCD-ekraan
Juhtige kõiki Streamiumi funktsioone mugavalt oma diivanilt. Otsige, sirvige ja esitage muusikat lihtsalt ja kiirelt. Tähestikulise otsingu ning funktsioonidega QuickJump ja SuperScroll pääsete kiirelt juurde oma lemmikraadiojaamale internetis või muusikale oma arvutis. Streamiumi juhtimiskeskus mahub teie peopessa.
Streamiumi võrgumuusikamängijat saab mitmel viisil, st digitaal- või analoogühenduse kaudu soovitud heliseadmega – näiteks kaasaskantavate kõlarite või isegi kõrvaklappidega – ühendada.
2.5
5-st
4
Auhinnad
wiesio
09/10/2014
Polska
Kinnitatud ostja
bardzo fajne radio
bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jendrys1
22/09/2013
Polska
Dość dobre ale można by dopracować software.
Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
pawel77
04/04/2018
Polska
ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0
Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje
See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
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