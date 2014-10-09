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Tootmine lõpetatud

StreamiumVõrgu muusikamängija

NP1100/12

2.5

| (4) Auhinnad

Vabastage oma muusika

Arvuti ja helisüsteemi ühendamisel saate Philips Streamiumi võrgumuusikamängijaga NP1100 juhtmeta juurdepääsu arvuti muusikakogule ja internetiraadiole. Palju põnevaid muusikakuulamise võimalusi!

Kuva kõik eelised

Voogesitage muusikat arvutist ja internetist juhtmeta

Vabastage oma muusika

  • Tasuta internetiraadio

  • Suur LCD-ekraan

Suur ekraan, suured ikoonid ja suurendatud tekst

Suur ekraan, suured ikoonid ja suurendatud tekst

Kaugjuhtimispult mugavaks navigeerimiseks

Kaugjuhtimispult mugavaks navigeerimiseks

Juhtige kõiki Streamiumi funktsioone mugavalt oma diivanilt. Otsige, sirvige ja esitage muusikat lihtsalt ja kiirelt. Tähestikulise otsingu ning funktsioonidega QuickJump ja SuperScroll pääsete kiirelt juurde oma lemmikraadiojaamale internetis või muusikale oma arvutis. Streamiumi juhtimiskeskus mahub teie peopessa.

Digitaalpistikud

Digitaalpistikud

Streamiumi võrgumuusikamängijat saab mitmel viisil, st digitaal- või analoogühenduse kaudu soovitud heliseadmega – näiteks kaasaskantavate kõlarite või isegi kõrvaklappidega – ühendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.5

5-st

4

Auhinnad

5
3
2

09/10/2014

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

bardzo fajne radio

bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Dość dobre ale można by dopracować software.

Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

04/04/2018

Polska

Polska

ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0

Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje

See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

See arvustus tehti tootele Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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