DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks

Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.