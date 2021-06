Mängige DVD-sid, DVD+/-R-, DVD+/-RW- ja (S)VCD-plaate

Philipsi mängija ühildub enamiku saadaolevate DVD-vormingutega. Võite esitada DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- ja (S)VCD-plaate. DVD+/-R on mõlemaid levinud salvestatava DVD-vorminguid toetav DVD-seade. Ka DVD+/-RW toetab mõlemaid levinud taassalvestatavaid plaaditüüpe. SVCD on lühend sõnadest Super VideoCD. SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l.