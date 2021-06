Autoadapter ja õhuke kaugjuhtimispult

Kaasaskantava DVD-mängijaga on komplektis autoadapter ja õhuke kaugjuhtimispult. Ühendage autoadapter auto sigaretisüütajasse, et mängijat teel olles tööle panna. Filmi vaadates või mängu mängides ei pea aku tühjakssaamise pärast muretsema. Krediitkaardisuurune kaugjuhtimispult on reisimiseks ideaalne, kuna võtab väga vähe ruumi ja seda on lihtne hoiustada.