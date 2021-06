Kahekordistage teel olles oma filme

Esitage filme ja muusikat oma autos! Philipsi PET7402D-l on kaks 7" TFT LCD-ekraani, et saaksite nautida oma DVD-/DivX®-filme, muusikat ja fotosid ka teel olles. Seadmeid on lihtne autosse paigaldada. Vaadake kõiki eeliseid