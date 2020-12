9" pööratav värviline LCD-ekraan paindlikumaks vaatamiseks

Ekraan on 180 kraadi pööratav, et saaksite filme ja fotosid parima vaatenurga alt vaadata. Pöörake ekraani või seadke see kõrgemale või madalamale, et vähendada läiget ja leida parim vaatenurk.