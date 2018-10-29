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Tootmine lõpetatud

6000 seriesKõrvasisesed mikrofoniga kõrvaklapid

PRO6105BK/00

Ideaalselt selge
Ideaalne selgete helide jaoks. Alates muusikaloenditest kuni kõnedeni – need juhtmega kõrvasisesed kõrvaklapid on just need õiged. Lisaks ühilduvad need suure eraldusvõimega helidega, tänu millele kuulete oma lemmikuid voogedastusteenuseid paremini.
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Ideaalselt selge

  • 8,6 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Integreeritud mikrofon

  • Mustad

  • Kõrvasisesed

Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon selge heli jaoks

Vastake kõnele ja pange muusika pausile. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon hoiab teie kõne selgena. Kui kuulate muusikat või taskuhäälinguid, tagavad täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid selge ja rikkaliku heli.

Suure eraldusvõimega heli. Kuulake rohkemat

Armastate oma suure eraldusvõimega voogedastusteenust? Nende suure eraldusvõimega kõrvaklappidega kuulete veelgi paremini. Kõrvaklapid suudavad edastada kuni 40 kHz sagedusega helisid, võimaldades teil kuulata rohkem detaile ka liikvel olles.

3 vahetatavat kummist otsikut. Kindel sobivus

Ovaalne helikanal ja kolmes suuruses kummist otsikut tagavad ideaalse sobivuse. Nautige kogu päeva kestvat mugavust ja suurepärast passiivset mürasummutust.

Tehnilised andmed

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