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Tootmine lõpetatud
PRO6105BK/00
8,6 mm draiverid / suletud tagaosa
Integreeritud mikrofon
Mustad
Kõrvasisesed
Vastake kõnele ja pange muusika pausile. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon hoiab teie kõne selgena. Kui kuulate muusikat või taskuhäälinguid, tagavad täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid selge ja rikkaliku heli.
Armastate oma suure eraldusvõimega voogedastusteenust? Nende suure eraldusvõimega kõrvaklappidega kuulete veelgi paremini. Kõrvaklapid suudavad edastada kuni 40 kHz sagedusega helisid, võimaldades teil kuulata rohkem detaile ka liikvel olles.
Ovaalne helikanal ja kolmes suuruses kummist otsikut tagavad ideaalse sobivuse. Nautige kogu päeva kestvat mugavust ja suurepärast passiivset mürasummutust.
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