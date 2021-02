Ideaalselt selge

Ideaalne selgete helide jaoks. Alates muusikaloenditest kuni kõnedeni – need juhtmega kõrvasisesed kõrvaklapid on just need õiged. Lisaks ühilduvad need suure eraldusvõimega helidega, tänu millele kuulete oma lemmikuid voogedastusteenuseid paremini. Vaadake kõiki eeliseid