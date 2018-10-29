Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon selge heli jaoks

Vastake kõnele ja pange muusika pausile. Kõike seda ilma nutitelefoni puudutamata. Kajasummutusega sisseehitatud mikrofon hoiab teie kõne selgena. Kui kuulate muusikat või taskuhäälinguid, tagavad täiuslikult seadistatud neodüümist kõlarielemendid selge ja rikkaliku heli.